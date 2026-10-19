Investigado por ataque con fuego a trabajadores municipales de Huancayo afrontará proceso en libertad

Craig Enrique, investigado por presuntamente provocar un ataque con fuego que afectó a nueve trabajadores municipales de Huancayo, afrontará la investigación en libertad mientras permanece hospitalizado por quemaduras. Según lo informado, la decisión fiscal tomó en cuenta su condición médica y la ausencia de riesgo de fuga, debido también a su arraigo familiar.

Municipalidad presentará queja contra fiscal

La Municipalidad Provincial de Huancayo anunció que presentará una queja contra la fiscal Patricia Pessoa y solicitará que sea apartada del caso. El gerente municipal, Joshelim Meza, cuestionó la decisión y señaló que también pedirán al Colegio de Abogados el inicio de un proceso disciplinario y acudirán a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía declaró compleja la investigación y amplió a ocho meses el plazo de las diligencias. Además de Craig Enrique, se investiga a su hermano Francisco Enrique por presunta desobediencia a la autoridad y a funcionarios municipales por posibles delitos vinculados con la exposición al peligro y afectaciones a los derechos laborales.

El principal afectado continúa siendo el policía municipal Mayta, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara, en Lima. En tanto, Craig Enrique continúa recibiendo atención médica por quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas.