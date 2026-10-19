Feligreses exigen retomar la restauración del santuario Nuestra Señora de Guadalupe en Trujillo

Cientos de feligreses de Guadalupe, en Trujillo, solicitan que se reanuden los trabajos de restauración del santuario Nuestra Señora de Guadalupe, cuya intervención permanece detenida. La presidenta del Comité de Restauración cuestionó la postura del arzobispo de Trujillo y expresó su preocupación por la falta de avances en el proyecto.

La iniciativa cuenta con el financiamiento de la empresa Paltarumi, bajo la modalidad de obras por impuestos. Según la representante del comité, los requisitos se habrían cumplido; sin embargo, pese a la entrega del terreno, no se pudo continuar con las labores ni ingresar al recinto religioso.

Proyecto a la espera de una solución

La presidenta del comité también señaló que el arzobispado habría advertido sobre problemas técnicos que impedirían continuar con la obra, pero cuestionó que no se hayan precisado públicamente cuáles serían esas observaciones. Mientras tanto, los fieles mantienen sus pedidos para que se encuentre una salida al conflicto.

Por su parte, el Gobierno Regional de La Libertad manifestó su disposición a continuar con el convenio de inversión y aseguró que las observaciones que correspondan podrían ser atendidas. No obstante, la entidad espera una respuesta del arzobispado para definir cómo seguirá el proyecto de recuperación de este santuario, que tiene más de 300 años de historia.