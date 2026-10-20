Barranca: detienen a dos policías tras ser acusados de vender una pistola robada

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la detención en flagrancia de tres personas en la provincia de Barranca, entre las que se encuentran dos oficiales de la comisaría local.

Los agentes detenidos fueron identificados como el teniente Kevin Gianfranco Sosa Mejía y el oficial Yohan Yamir Rumay Gamarra, además de a Blazer Norabuena Alva. Durante las diligencias, las autoridades incautaron una pistola y cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con los reportes policiales, el armamento decomisado registraba una denuncia previa por robo agravado a mano armada. La pistola le había sido hurtada días atrás a un suboficial PNP mientras se desplazaba en un vehículo colectivo desde Barranca hacia Paramonga, tras ser interceptado por delincuentes que lo abandonaron en la vía pública.

Investigaciones y venta de armamento a organizaciones

El hallazgo se produjo luego de que la Depincri capturara a Juan Pablo Ferrer Juárez, alias "Chaku", presunto integrante de la banda criminal "Los Guardianes del Norte Chico". Tras la revisión de su dispositivo móvil, los detectives hallaron conversaciones y fotografías que evidenciaban la negociación para la adquisición del arma de fuego sustraída.

Según el general PNP Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial Lima Norte, el sujeto conocido como Blazer reveló que la pistola fue comercializada por el teniente Kevin Sosa Mejía por un valor de S/4 mil. La intervención del oficial implicó también a Yohan Rumay Gamarra, por lo que ambos agentes quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.