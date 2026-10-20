EsSalud atendió más de 41.000 emergencias con ambulancias en Lima y Callao

Más de 206.000 llamadas que no correspondían a emergencias médicas recibió la central 117 de EsSalud entre enero y septiembre de 2026. Según el informe de la institución, esta cifra representa más de la mitad de las comunicaciones registradas durante dicho periodo, lo que evidencia la importancia de utilizar responsablemente la línea de atención.

Ante esta situación, EsSalud exhortó a la ciudadanía a comunicarse con la central 117 únicamente cuando se presente una emergencia médica real. Asimismo, recomendó brindar información clara y precisa sobre la ubicación y el estado del paciente, a fin de facilitar la intervención oportuna de los equipos de emergencia y evitar retrasos en la atención de quienes necesitan ayuda urgente.

Pese a la cantidad de llamadas que no ameritaban atención médica inmediata, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia logró atender más de 41.000 emergencias reales en Lima y Callao entre enero y septiembre de 2026. Para responder a estas situaciones, el servicio desplegó ambulancias destinadas a trasladar y brindar asistencia a pacientes que requerían atención médica prioritaria.

PRINCIPALES EMERGENCIAS

Este servicio cuenta con más de 507 profesionales, entre enfermeras, técnicos y conductores, preparados para responder ante situaciones que ponen en riesgo la vida. Entre las principales emergencias que requieren atención prioritaria figuran los infartos, los cuadros de dificultad respiratoria intensa y las lesiones graves ocasionadas por accidentes, casos en los que una respuesta rápida puede resultar determinante.