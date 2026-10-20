6 de cada 10 peruanos están en riesgo de caer en la pobreza ante la llegada del fenómeno El Niño

Seis de cada 10 peruanos se encuentran en riesgo de caer en la pobreza, una situación que podría agravarse ante la llegada del fenómeno El Niño. Así lo advierte una encuesta nacional que alerta sobre las consecuencias económicas y sociales que podría generar este evento climático en el país.

El estudio también revela que el 72% de los ciudadanos considera que la desigualdad es un problema muy grave. Especialistas advierten que, sin políticas públicas orientadas a prevenir y atender los efectos de El Niño, la pobreza podría aumentar y profundizar las brechas económicas y territoriales.

Falta de ahorros aumenta la vulnerabilidad

Por otro lado, una encuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reveló que el 60% de los peruanos no cuenta con ahorros para afrontar una emergencia. Entre los factores que dificultan la capacidad de ahorro figura la alta informalidad laboral, que limita la estabilidad de los ingresos de muchas familias.

Ante este panorama, algunos ciudadanos señalaron que han tomado precauciones mediante el ahorro y el abastecimiento de víveres y agua. Asimismo, el Instituto Peruano de Economía proyecta que el fenómeno El Niño restaría dos puntos porcentuales al producto bruto interno (PBI), de manera acumulada entre 2026 y 2027, con impactos importantes en sectores como manufactura, pesca y agricultura.