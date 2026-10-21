Fenómeno El Niño: implementan plataforma para proteger el patrimonio documental del Perú

El fenómeno El Niño representa una amenaza para el patrimonio documental del Perú debido a las lluvias intensas, la humedad y las posibles inundaciones. Entre los materiales que podrían resultar afectados figuran libros de cabildos, documentos coloniales, registros de haciendas y protocolos notariales que conservan parte de la memoria histórica del país.

Plataforma para reportar emergencias

Ante este escenario, el Archivo General de la Nación presentó la herramienta digital SOS por emergencia en archivos, que permite reportar situaciones que pongan en peligro la infraestructura archivística y los documentos que resguarda. La plataforma está disponible de forma gratuita en la página web de la institución y permite registrar el tipo de emergencia, describir los daños y adjuntar fotografías o videos para facilitar la evaluación.

Nicolás Díaz, director de Conservación del Archivo General de la Nación, explicó que la entidad también aprobó un protocolo de actuación para responder antes, durante y después de un desastre. La iniciativa contempla el trabajo coordinado con los archivos regionales y públicos, considerando los riesgos específicos de cada zona del país.

Entre las medidas preventivas recomendadas figuran elevar las estanterías y los documentos para reducir el riesgo de contacto con el agua, así como asegurar los muebles para evitar que se desplomen durante un sismo. Con estas acciones, se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y preservar los documentos que forman parte de la memoria histórica nacional.