Chiclayo: artista prepara escultura en honor al papa León XIV

Un escultor del distrito de Monsefú, en Chiclayo, trabaja en la elaboración de dos esculturas religiosas: una del papa León XIV y otra de Santo Toribio de Mogrovejo. Ambas serán instaladas en el distrito de Zaña durante noviembre, por encargo de la municipalidad.

Jaime Cachay, escultor con más de 40 años de trayectoria, explicó que las obras se fabrican con fibra de vidrio, un material elegido por su resistencia. Para reforzar las piezas, el equipo aplica tres capas de este material durante el proceso de elaboración.

MESES DE TRABAJO

El artista indicó que lleva aproximadamente dos meses trabajando en ambas esculturas. El proceso incluye la preparación de los moldes, el pulido de las superficies, la aplicación de resina y los acabados artísticos. En esta última etapa también participa un especialista en pintura, encargado de trabajar los colores y detalles de las piezas.

Cachay trabaja junto a otras dos personas y señaló que el equipo está intensificando las labores para cumplir con la entrega, prevista inicialmente para fines de octubre. Sin embargo, precisó que el trabajo requiere tiempo y cuidado para garantizar la calidad del resultado.