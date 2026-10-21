Cusco: dictan tres sentencias por incendios forestales y cifra de fallecidos sube a ocho

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental logró tres sentencias condenatorias contra personas implicadas en incendios forestales registrados en las provincias de Calca, Paruro y Anta, en Cusco. Los implicados reconocieron haber iniciado el fuego, que ocasionó daños a la vegetación y la muerte de animales.

Según informó el fiscal Alain Miranda, uno de los sentenciados recibió una pena de tres años, diez meses y veinte días. Las condenas son suspendidas, pero los involucrados deberán cumplir reglas de conducta, pagar la reparación civil y realizar trabajos de reforestación durante los próximos dos años.

Entre los casos figuran la quema de residuos agrícolas que se salió de control, el presunto lanzamiento de una colilla de cigarrillo y el uso de fuego durante un intento de reparación de una tubería. De acuerdo con las autoridades, se trataría de hechos sin intención de provocar los incendios. Además, más de 70 procesos continúan en el Ministerio Público.

En tanto, la cifra de fallecidos por los incendios forestales en Cusco aumentó a ocho, luego de que se encontrara el cuerpo calcinado de un hombre de 34 años en la provincia de Espinar. El ciudadano, quien se dedicaba al pastoreo, estaba desaparecido desde hacía casi dos semanas. Actualmente, se reporta un incendio forestal activo en la región y se esperan lluvias durante los próximos días.