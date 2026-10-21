Cusco: bus queda sobre rieles y tren estuvo a punto de impactarlo

Momentos de tensión vivieron pasajeros y turistas que viajaban en un bus en Cusco, luego de que la unidad quedara sobre los rieles y estuviera a punto de ser impactada por un tren. El incidente generó preocupación entre los ocupantes del vehículo, debido a la cercanía entre ambas unidades.

Según testigos, el conductor del bus habría intentado ganarle el paso al tren; sin embargo, tuvo que frenar cuando ambos vehículos se encontraban muy cerca. La situación estuvo a punto de terminar en un accidente de mayores consecuencias.

Conductores fueron intervenidos

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron que no se registraron personas heridas. No obstante, debido a la gravedad del incidente y al riesgo al que estuvieron expuestos los pasajeros, se iniciaron las diligencias correspondientes.

Los conductores del bus y del tren fueron intervenidos y trasladados a la comisaría para las investigaciones respectivas. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar las responsabilidades.