El Niño amenaza con lluvias intensas y pérdidas en sectores productivos

El fenómeno El Niño ya viene generando efectos en el Perú y podría intensificar sus consecuencias durante los próximos meses. En entrevista con 24 Horas Mediodía, Jonathan Cárdenas, ingeniero meteorólogo y gerente de operaciones de Ambiand, advirtió que el actual evento está superando los registros de episodios anteriores, lo que incrementa la preocupación por sus posibles impactos.

El especialista alertó que las ciudades cercanas a la costa podrían afrontar lluvias muy por encima de los valores habituales debido al calentamiento del océano, que favorece una atmósfera inestable y con mayor humedad. Asimismo, señaló que el país no está preparado para recibir las cantidades de precipitación previstas, mientras que algunas zonas de la sierra y la selva podrían registrar un déficit de lluvias.

Pesca y agricultura entre los sectores afectados

Cárdenas explicó que el calentamiento del mar perjudicó la actividad pesquera durante este año y podría comprometer la primera temporada de pesca del próximo año si las temperaturas continúan elevadas. En el sector agrícola, algunos cultivos de agroexportación han registrado menores rendimientos debido a la falta de frío necesaria para su desarrollo, lo que podría repercutir también en la economía nacional.

Finalmente, el meteorólogo sostuvo que el cambio climático contribuye al calentamiento generalizado del planeta y podría influir en la intensidad de estos eventos. En ese contexto, indicó que el actual fenómeno El Niño está registrando condiciones superiores a las observadas durante episodios extraordinarios anteriores, como los de 1982-1983 y 1997-1998.