Fenómeno El Niño en Perú: Omar Neyra alerta sobre posible aumento de dengue, zika y chikunguña

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, el Gobierno encabezado por Keiko Fujimori realiza esfuerzos para mitigar sus efectos en el Perú. Sin embargo, Omar Neyra, miembro de la Comisión contra el Fenómeno El Niño, advirtió sobre los riesgos que enfrentaría la población.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Neyra señaló que los niños y los adultos mayores serían especialmente vulnerables a las consecuencias de este evento climático, debido a las dificultades para acceder a servicios básicos, como el agua.

“La gestión del agua en nuestro país será crítico. Habrá escasez de agua en algún lado y en otro habrá lluvias, huaicos, lo cierto que habrá dificultades para el acceso al agua. Eso tiene un impacto directo con la salud y vida. En algunas ciudades se registrarán entre 35 y 40°C, la vida de los infantes y adultos mayores corre en riesgo”, comentó.

ADVIERTEN SOBRE EL RIESGO DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUÑA

Ante las posibles lluvias e inundaciones, Omar Neyra advirtió sobre la proliferación de zancudos y el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y la chikunguña. Por ello, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“Vamos a tener contagios producto a los zancudos, dengue, zika, Chikunguña, eso va a proliferar mucho. Ahí tenemos que ser capaces de controlar el zancudo y usar repelente. Creo que, en los próximos meses en los lugares de alto contagio de dengue, necesitamos usar constantemente el repelente”, aseguró.