Caen integrantes de organización criminal “Los Intocables del Centro” entre ellos un policía

Un megaoperativo conjunto de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Junín y la Policía Nacional del Perú permitió la detención de 11 personas, entre ellas un efectivo policial, integrantes de la presunta organización criminal “Los Intocables del Centro”.

La intervención se ejecutó en la madrugada del 22 de octubre de 2026 en las regiones de Junín (Huancayo, Chilca, El Tambo, Pilcomayo), Pasco (Cerro de Pasco) y Lima.

Detalles del operativo

En el megaoperativo participaron más de 300 policías y 32 fiscales, con el allanamiento de 28 inmuebles, incluyendo viviendas y locales comerciales en Huancayo.

Cabe señalar que, la banda presuntamente captaba víctimas en locales nocturnos para "pepearlas" (doparlas) y robarles celulares, joyas y tarjetas bancarias, además de operar en la receptación y clonación de equipos celulares.