Restaurantes alertan sobre impacto del fenómeno El Niño por alza de insumos

El sector gastronómico peruano se prepara para afrontar los efectos del fenómeno El Niño, ante el incremento de precios y la posible reducción de la producción de alimentos esenciales para la cocina nacional. Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Afines, advirtió que el impacto ya se siente y que la situación podría agravarse en los próximos meses.

Entre los productos afectados figuran la papa, el limón, la cebolla y el rocoto, cuyos precios han aumentado. Los restaurantes también reportan dificultades para conseguir determinadas variedades de pescado. Frente a este panorama, los cocineros buscan alternativas para mantener sus cartas y preservar los sabores tradicionales sin trasladar todo el incremento de costos a los consumidores.

Chávez señaló que los empresarios harán esfuerzos por mantener sus precios y proteger los puestos de trabajo, pero advirtió que los gastos de alquiler, impuestos y logística complican la situación. Recordó que durante la pandemia numerosos restaurantes cerraron y expresó su preocupación por que un escenario similar vuelva a repetirse.

MEDIDAS DE APOYO

Ante este panorama, la representante del sector pidió al Gobierno implementar medidas de apoyo económico para las pequeñas y medianas empresas, similares a los programas de reactivación aplicados durante la pandemia. También recomendó a los restaurantes negociar temporalmente los alquileres con los propietarios de sus locales para reducir gastos y afrontar el impacto económico.