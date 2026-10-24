Huarochirí: estudiante de la Universidad San Marcos cae a una quebrada durante excursión

La madre de la estudiante pide urgente ayuda. Su hija, una estudiante de biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cayó a una quebrada esta tarde durante una excursión.

La señora Rosa, muy angustiada, señaló que se dirige al lugar del accidente, conocido como los Bosques de Zárate; pide a las autoridades envíen una ambulancia para traer a su hija a Lima.

VIAJE DE ESTUDIO

Señaló que el accidente se registró durante un viaje de estudio, donde también asistieron sus compañeros de clases y profesores, por lo que pide la presencia de las autoridades de la universidad.

La mujer se preocupa, pues no tiene mucha información sobre la salud de su hija; ella todavía no llega al lugar del accidente, está a una hora, pero reiteró su pedido que envíen una ambulancia.

RESPONDE RECTORA

Al respecto, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, señaló que desde un primer momento ha gestionado la ayuda necesaria para la estudiante. Conversó con el alcalde y los representantes de los bomberos y de la comisaría de la jurisdicción, quienes comprometieron su ayuda inmediata.