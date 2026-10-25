Senamhi advierte que continuarán las lluvias en Tumbes y Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán en el norte del país, principalmente en Tumbes, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Además, informó que Lima seguirá registrando lloviznas en los distritos cercanos al litoral y temperaturas elevadas durante los próximos días.

José Mesía, vocero del Senamhi, explicó que las temperaturas del mar se mantienen por encima de los valores normales y que Tumbes viene registrando lluvias recurrentes. Entre los datos recientes mencionó acumulados de 19,7 milímetros en Puerto Pizarro y 13 milímetros en Papayal, cifras que calificó como inusuales para octubre.

El especialista señaló que en esta época del año las precipitaciones suelen ser inferiores a los cinco milímetros en esas localidades. Asimismo, advirtió que entre diciembre y marzo podrían presentarse acumulados de hasta 250 milímetros por día en sectores de Tumbes y Piura.

RECOMENDACIONES

Ante este panorama, el Senamhi recomienda a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en las regiones del norte del país.