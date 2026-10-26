Capturan a seis presuntos integrantes de Los Gallegos acusados de extorsionar a 17 empresas de transporte

La Policía Nacional capturó a seis ciudadanos venezolanos que integrarían la banda criminal Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, durante un operativo en un inmueble de Ate Vitarte. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados con la extorsión a 17 empresas de transporte público, a las que exigían pagos de S/10 mediante amenazas enviadas por WhatsApp.

Incautan armas y explosivos durante el operativo

Durante la intervención, los agentes incautaron armas de fuego, entre ellas una pistola con silenciador y un revólver, además de municiones, explosivos y teléfonos celulares. La Policía investiga si estas armas fueron utilizadas en ataques contra vehículos de transporte u otros hechos criminales.

Entre las empresas presuntamente afectadas figuran Sol de Oro, Turismo Huaycán, Etramusa y Chosicano, además de otras líneas de transporte. El general Zavala indicó que las armas serán sometidas a pericias balísticas para determinar si están vinculadas con otros ataques que hayan dejado personas heridas o fallecidas.

Uno de los detenidos, identificado como Adrián José Pérez García, había sido intervenido anteriormente por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. Según la información policial, fue expulsado del Perú en enero de este año, pero habría reingresado de manera irregular. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades de los seis intervenidos y establecer su posible participación en otros delitos.