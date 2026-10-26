Ica: inician labores de limpieza tras inundación del gimnasio del IPD

Los trabajos de limpieza y drenaje continúan en el gimnasio cubierto del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en Ica, luego de que una inundación afectara sus instalaciones tras el desbordamiento de un canal. El agua llegó a cubrir parte del recinto y alcanzó aproximadamente un metro y medio de profundidad en la zona de los vestuarios.

Personal del instituto deportivo trabaja en el retiro del agua acumulada. Para acelerar el drenaje, se prevé utilizar bombas de agua y un generador eléctrico, debido a la cantidad de líquido que permanece en algunas áreas del establecimiento.

Según el reporte, las labores de limpieza se extendieron durante la noche y se esperaba completar el secado de la superficie deportiva. Sin embargo, la recuperación de los ambientes afectados podría tomar varios días, mientras se determina la magnitud de los daños ocasionados por la inundación.

INSPECCIÓN EN EL RECINTO

Asimismo, se informó que la Policía realizó una inspección en el recinto y que la administración también evaluó las instalaciones. El reporte señaló que el mantenimiento y la limpieza de los canales corresponden al Consejo de Usuarios de Riego de Ica, aunque las responsabilidades por lo ocurrido deberán esclarecerse.