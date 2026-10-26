Misa del papa León XIV: fechas y requisitos para obtener entradas gratuitas

Los fieles que deseen participar en la misa del papa León XIV deberán registrarse en la plataforma Ticketmaster durante los cuatro días habilitados: 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Las entradas serán gratuitas y cada solicitante podrá gestionar el acceso de hasta ocho personas, incluido él mismo.

Registro obligatorio para todos los asistentes

Los ciudadanos peruanos deberán ingresar su DNI, mientras que los extranjeros tendrán que utilizar los datos de su pasaporte. Los menores de edad, incluidos los bebés, también deberán contar con una entrada propia y estar registrados en la plataforma.

Al completar el proceso, cada asistente recibirá un código QR personal, que podrá presentar impreso o desde su celular. Para ingresar al recinto, será necesario llevar también el documento de identidad correspondiente, pues se verificará que los datos coincidan con los de la entrada.

La misa se celebrará el 16 de noviembre a las 10:00 a. m. en la base aérea Las Palmas, situada en Santiago de Surco. Según lo informado, las puertas abrirán desde las 10:00 p. m. del día anterior y la ceremonia contará con la presencia del Señor de los Milagros y la Virgen de Copacabana.