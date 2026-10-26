Junín: incautan 420 paquetes de cocaína ocultos en embarcaciones fluviales

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO) incautó 420 paquetes de clorhidrato de cocaína durante el operativo Amanecer, realizado en el distrito de Río Tambo, región Junín. La droga estaba escondida en dos embarcaciones fluviales acondicionadas con falsos pisos soldados.

El general Manuel Vidarte, jefe de la DIRANDRO, informó que la intervención se realizó tras recibir información sobre el traslado de cargamentos ilícitos con destino a Atalaya, en Ucayali. Para retirar los paquetes, envueltos en plástico verde y mojados, los agentes tuvieron que cortar parte de las estructuras de las embarcaciones con una amoladora.

SELLO HALLADOS EN PAQUETES

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el sello con la figura de un trébol grabado en bajo relieve en los paquetes. Según la Policía, estas marcas permitirían identificar al grupo criminal vinculado con la carga y formarían parte de un sistema de identificación utilizado en el tráfico ilícito de drogas.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino Ucayali y posiblemente sería trasladado a Bolivia mediante una pista de aterrizaje no autorizada. La intervención habría ocasionado una pérdida económica superior a los 2 millones 570 mil soles para la organización involucrada.

En paralelo, continúan las acciones de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en distintas zonas de la selva, como parte del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP). Según el reporte policial, estas labores comprenden sectores de Santa Lucía, Pucallpa e Iquitos, con un promedio informado de 5.180 hectáreas erradicadas.