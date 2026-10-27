Chaclacayo exige limpieza del río Rímac

Vecinos de Chaclacayo exigen la descolmatación del río Rímac, a la altura del puente Huampaní, ante la acumulación de piedras, basura, desmonte y troncos que podrían provocar inundaciones por el incremento del caudal.

Carmen Córdoba, representante vecinal, denunció que llevan más de un año solicitando la intervención de las autoridades, pero aún no reciben una solución. Según indicó, los trabajos podrían postergarse hasta la quincena de noviembre.

Los residentes advierten que más de 6.000 personas de Huampaní podrían quedar incomunicadas si el puente colapsa o se interrumpe el acceso por una crecida del río. También alertan sobre posibles daños en viviendas de otros sectores de Chaclacayo.

Ante el riesgo, los vecinos piden a las autoridades priorizar la limpieza del cauce y ejecutar los trabajos preventivos antes de la temporada de lluvias, para evitar inundaciones y proteger a las familias de la zona.