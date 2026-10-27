Exportaciones de turrón peruano crecen 61%

Las exportaciones de turrón peruano crecieron un 61 % entre enero y agosto de este año, alcanzando cerca de US$ 240.000 en ventas al exterior, según la Cámara de Comercio de Lima. Estados Unidos destaca como uno de los principales destinos, impulsado por la demanda de la comunidad peruana.

En la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, comerciantes ofrecen una amplia variedad de turrones por el Mes Morado, desde la presentación tradicional hasta opciones con ajonjolí, miel y frutos secos. Los precios van desde los S/ 12, según el tamaño y la variedad.

Entre las opciones más solicitadas figuran los turrones tradicionales y los premium con frutos secos, que incluyen almendras, arándanos, cerezas, pasas y otros ingredientes. Los vendedores señalan que estas alternativas atraen a quienes buscan sabores diferentes y menos dulces.

A pocos días de finalizar octubre, decenas de personas continúan visitando los puestos de venta, muchos de ellos después de acudir al santuario de Las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros. Los comerciantes permanecerán ofreciendo sus productos en la avenida Tacna hasta el 1 de noviembre.