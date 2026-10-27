Alerta por inflación en el Perú: el costo de vida sube y golpea el bolsillo de las familias

La inflación en el Perú continúa generando preocupación. A septiembre de 2026, el indicador alcanzó el 4,5 %, superando el rango considerado normal por el Banco Central de Reserva (BCRP). Su presidente, Julio Velarde, advirtió sobre el fuerte repunte registrado en marzo, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles. No obstante, precisó que la inflación sin considerar energía, transporte y alimentos se mantiene en 1,8 %.

Alza de combustibles presiona los precios

Uno de los factores que explica esta situación es el conflicto en Medio Oriente, que ha presionado al alza el precio internacional del petróleo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la gasolina regular, la premium y el diésel registraron incrementos de entre 50 % y 60 % respecto de enero y febrero. Estas variaciones pueden repercutir en los costos del transporte y trasladarse progresivamente al precio de otros productos y servicios.

El economista Jorge González Izquierdo explicó que la inflación considerada normal para el Perú es de 2 % anual, con un máximo de 3 %. Cuando los precios aumentan más rápido que los ingresos, las familias pierden poder adquisitivo y necesitan destinar más dinero para cubrir sus necesidades. A ello se suma la preocupación por el gasto público anunciado por el Gobierno, que contempla alrededor de S/ 18.000 millones para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, recursos que, según el especialista, podrían añadir presión inflacionaria.

En América Latina, la inflación promedio llegó al 5,4 % en agosto de 2026, con incrementos registrados en al menos 11 países de la región. Aunque el Perú se mantiene por debajo de economías como Venezuela y Argentina, la tendencia al alza mantiene en alerta a los especialistas. El principal riesgo para los ciudadanos es que el encarecimiento sostenido de los bienes y servicios reduzca su capacidad de compra y complique la economía de los hogares.