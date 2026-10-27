La Pampa: Fiscalía sospecha que habría más restos humanos en fosas

La Fiscalía investiga el hallazgo de dos cuerpos enterrados en fosas en La Pampa, región Madre de Dios. Ambos fueron encontrados a siete metros de distancia y a unos 80 centímetros de profundidad. Las muestras fueron trasladadas a Lima para los análisis correspondientes.

Investigan posibles vínculos con organizaciones criminales

Según las primeras diligencias, uno de los cuerpos presentaba restos de una pierna y cadera, además de una zapatilla. El segundo fue encontrado más completo, con prendas de vestir y cubierto parcialmente con un poncho camuflado. El médico legista estimó que tendría al menos 20 días de fallecido.

El fiscal provincial Humberto Vilca informó que también se analiza un casquillo de calibre .380 con la inscripción «Águila», encontrado cerca del segundo cuerpo. Este elemento será evaluado como parte de las investigaciones para esclarecer las muertes.

Las autoridades sospechan que podría haber más fosas en la zona y buscan determinar si las víctimas estarían relacionadas con organizaciones criminales que operan en La Pampa. La Policía exhortó a los familiares de personas desaparecidas a acudir a las sedes policiales o fiscales para aportar información que permita identificar los restos.