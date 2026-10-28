Mujer es condenada a más de 29 años de prisión por secuestro de recién nacido en Ica

Una mujer fue condenada a 29 años y dos meses de prisión por el secuestro agravado de un recién nacido ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en el Hospital Augusto Hernández, en Ica. Según el reporte periodístico, la sentenciada trabajaba como personal de limpieza en el establecimiento de salud.

De acuerdo con la información presentada, la mujer habría ingresado a la sala de maternidad con un uniforme de auxiliar de enfermería y le habría dicho a la madre que necesitaba llevarse al bebé para cambiarle el pañal. Posteriormente, salió por una puerta de emergencia y se llevó al menor en un vehículo.

La desaparición fue denunciada por la madre y la Policía intervino a la mujer en su domicilio, donde fue encontrada con el recién nacido. La defensa solicitó la terminación anticipada del proceso y, según el reporte, la acusada aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

HABLA MADRE DEL MENOR

La madre del menor manifestó su disconformidad con la condena, pues esperaba una cadena perpetua. También señaló que desconoce los motivos del secuestro y expresó sus dudas sobre si la mujer actuó sola o contó con la participación de otras personas. Según el informe, la familia tampoco habría recibido mayores detalles sobre las razones del delito.