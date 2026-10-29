Arequipa: camioneta de S/ 375 mil destinada al traslado de funcionarios ahora será usada por serenazgo

Una camioneta Toyota Land Cruiser 4x4, valorizada en aproximadamente S/ 375.000, fue destinada al patrullaje de serenazgo turístico en la Plaza de Armas de Arequipa. El vehículo fue adquirido durante la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera para el traslado de altos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Según el reporte, la compra fue aprobada en una sesión del Concejo Municipal, en la que también participó la actual alcaldesa, quien entonces era regidora. Sin embargo, tras asumir la gestión, la autoridad señaló que utilizaría su propio vehículo para sus desplazamientos y que no consideraba necesario emplear una camioneta de estas características para ese fin.

Ante esta situación, la municipalidad decidió asignar la unidad a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para reforzar el patrullaje en el centro histórico. Los funcionarios municipales explicaron que el vehículo estará destinado principalmente a la vigilancia y protección de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.

CUESTIONAMIENTOS

La adquisición también generó cuestionamientos sobre el costo del vehículo y el uso que pudo haberse dado a los S/ 375.000 destinados a su compra.