Ica: Madre rechaza condena por secuestro de su bebé recién nacida

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica condenó a 29 años y 2 meses de prisión efectiva a Shayra Sandy Hernández Puza (39) por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una recién nacida, hija de una madre natural de la provincia de Palpa.

Los hechos ocurrieron pasado 18 de noviembre en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica.

Disconformidad con los años de cárcel impuestos

A raíz de la sentencia dictada mediante el mecanismo de terminación anticipada, los familiares de la víctima expresaron su rechazo y disconformidad con los años de cárcel impuestos, pues consideran que la pena debió ser de cadena perpetua dado el daño ocasionado y la gravedad del delito.

La madre de la bebé recién nacida considera que la sentencia no es justa para el delito cometido por Hernández Puza.

Cabe señalar que, la sentenciada, quien era extrabajadora de limpieza del lugar, ingresó al área de maternidad vestida como personal de salud. Tras engañar a la madre bajo el pretexto de que le cambiaría los pañales a la bebé, se la llevó del nosocomio.