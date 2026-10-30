Caen bandas de extorsionadores y sicarios en Trujillo y Virú

En una contundente acción conjunta contra el crimen organizado en La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la DIVIAC, desarticuló las redes de extorsión y sicariato conocidas como "La Nueva Jauría de San José" y "La Nueva Jauría de Virú".

El despliegue táctico, denominado "Operativo Titanic 2026", se ejecutó de manera simultánea en diversos distritos de las provincias de Trujillo y Virú.

Según el jefe de la DIVIAC, coronel PNP Robert Trujillo, las agrupaciones están presuntamente lideradas por un sujeto apodado alias "Yolín", quien cuenta con una orden de captura internacional por secuestro, extorsión y minería ilegal.

14 personas detenidas

Los capturados integraban la facción autodenominada "Coalición - Nueva Jauría". Eran los encargados de amedrentar, cobrar cupos y ejecutar ataques contra sus víctimas.

Cabe señalar que, la información policial reveló que su principal foco delictivo era la extorsión agravada y el sicariato en perjuicio de comerciantes y empresas de transporte en Trujillo y Virú.