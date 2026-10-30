Proyecto de ley MAPE presenta vacíos que dificultarían la formalización minera

La propuesta de la nueva ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) ha generado cuestionamientos por sus vacíos y las posibles consecuencias para el proceso de formalización. El abogado especialista en minería Jorge de Lama sostuvo que la iniciativa no solucionaría los principales obstáculos que enfrenta este sector.

El especialista cuestionó que la legalidad de los mineros dependa de la firma de contratos de explotación con los titulares de las concesiones. Según explicó, esta condición deja en manos de terceros la posibilidad de permitir o impedir el desarrollo de sus actividades.

Demoras en permisos y trámites

De Lama advirtió que existen miles de expedientes pendientes de respuesta en el Ministerio de Energía y Minas, relacionados con instrumentos de gestión ambiental y autorizaciones para utilizar explosivos. Estas demoras, señaló, dificultan la continuidad de las operaciones mineras.

Finalmente, planteó que el Estado otorgue títulos habilitantes para trabajar en concesiones inactivas, previo pago de regalías. También pidió agilizar los permisos pendientes y revisar las restricciones bancarias que afectan a los mineros en proceso de formalización.