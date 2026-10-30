Keiko Fujimori visita colegio en El Salvador para conocer su modelo educativo

La presidenta Keiko Fujimori continuó su agenda oficial en El Salvador con una visita al colegio Marcelino García Flamenco, una institución centenaria donde conoció de cerca el modelo educativo impulsado por el gobierno de Nayib Bukele.

Durante el recorrido, las autoridades salvadoreñas le mostraron las herramientas tecnológicas que utilizan los estudiantes. Cada alumno recibe una computadora para desarrollar sus actividades académicas y acceder a distintos recursos de aprendizaje.

Educación como parte de la estrategia de seguridad

La delegación peruana también conoció que el mobiliario del centro educativo fue elaborado por personas privadas de libertad, como parte de un sistema de trabajo implementado en el país. El colegio cuenta con 63 alumnos y una infraestructura de 4.300 metros cuadrados.

La visita busca identificar experiencias que puedan adaptarse al Perú, en el marco de los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países en materia de seguridad, educación y salud. La agenda de la mandataria también contempla un recorrido por un hospital para conocer el sistema de atención y asignación de citas médicas.