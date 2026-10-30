“La Jauría” ahora cobraría por usar su nombre a pequeñas mafias de extorsionadores

La organización criminal conocida como “La Jauría” estaría cobrando dinero a pequeñas bandas delictivas para permitirles utilizar su nombre en actividades de extorsión y sicariato. Según las primeras investigaciones policiales, estos grupos habrían establecido una alianza con presuntos lugartenientes de alias “Cholín”, con el propósito de incrementar su presencia y generar mayor temor entre transportistas, mototaxistas y comerciantes de las localidades de Trujillo y Virú.

De acuerdo con las indagaciones de los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), las bandas habrían dejado de utilizar sus propias denominaciones para identificarse con el nombre de “La Jauría”. Durante las intervenciones, los investigadores encontraron calcomanías con imágenes de pumas y lobos, en alusión a la organización criminal que tendría como presunto cabecilla a alias “Yoli”. La Policía no descarta que exista un acuerdo entre ambos grupos para utilizar esta denominación y fortalecer sus actividades ilícitas.

El operativo, ejecutado mediante una orden judicial, permitió la detención preliminar de 13 personas por un plazo de 15 días y el allanamiento de 21 inmuebles ubicados en Trujillo y Virú. Asimismo, los agentes ingresaron a una celda del establecimiento penitenciario El Milagro como parte de las diligencias. Según las investigaciones, la presunta alianza con integrantes de la organización rival “Los Pulpos” habría permitido ampliar sus operaciones y generar un incremento de su patrimonio ilícito.

HABRÍAN ACUMULADO FORTUNA

Las autoridades estiman que, desde 2022 hasta la fecha, estas organizaciones habrían acumulado más de dos millones de soles mediante sus actividades criminales. Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado y extorsión agravada. La Policía advirtió que estas pequeñas estructuras delictivas afectan principalmente a trabajadores, comerciantes, transportistas y familias que desarrollan sus actividades cotidianas bajo amenazas y cobros ilegales.