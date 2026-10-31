Extorsión al transporte deja 93 muertos en Lima en lo que va del 2026

La violencia contra el sector transporte continúa en Lima Metropolitana. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y el 27 de octubre de 2026 se registraron 164 atentados contra transportistas, que dejaron 93 personas fallecidas y 124 heridas.

La situación también refleja el impacto acumulado de estos ataques. Desde 2024 hasta octubre de este año se contabilizaron 291 atentados, con un saldo de 188 víctimas mortales. Las organizaciones criminales han cambiado sus modalidades de extorsión y utilizan transferencias por Yape y Plin, además del cobro directo de cupos en los paraderos.

Desarticulan organizaciones criminales

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Policía Nacional, logró desarticular 16 organizaciones criminales que operaban en Lima Norte y el Norte Chico. Además, 130 investigados cumplen prisión preventiva.

Pese a estos resultados, los transportistas aseguran que continúan trabajando bajo amenazas y pagando cupos para evitar represalias. La extorsión no solo afecta sus ingresos, sino que mantiene en riesgo la vida de conductores y trabajadores del sector.