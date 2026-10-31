Jimmy Pflücker presenta libro “Minería, Familia y Nación”:  90 años de historia minera en el Perú

Con la presencia de notables personalidades y autoridades arequipeñas, el empresario Jimmy Pflücker presentó su libro “Minería, Familia y Nación” en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

La publicación recorre 90 años de historia minera, desde la llegada de la familia Pflücke procedente de Alemania y su estrecho vínculo con la minería peruana.

En la ceremonia, el Gobernador Regional Roger Sánchez destacó parte de la vida del empresario Pflücke Pinillos y su interés por impulsar las pequeñas minerías que existen en el Perú.

MODERNIZARON LA MINERÍA

Por su parte, el destacado empresario señaló que el futuro del país está con la minería, pero no con la gran empresa, sino con el apoyo a los pequeños extractores.

“Todavía la minería, para el tamaño que tiene el Perú minero, está en pañales; hay mucho por hacer y nosotros ayudamos a industrializarlo. Los Pflücke modernizaron la minería y la idea en mi empresa es dejar un legado que se replique y que ayude a muchos jóvenes”, señaló.