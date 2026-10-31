Realizan megaoperativo de control migratorio en hospedajes de 17 regiones

El Comando Unificado desplegó un megaoperativo de fiscalización migratoria en hospedajes de 17 regiones del país. Las acciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el objetivo de verificar la situación legal de ciudadanos extranjeros y el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos.

Durante las intervenciones se inspeccionaron 164 hospedajes, donde fueron identificados 50 presuntos infractores y 128 huéspedes extranjeros. Las autoridades detectaron que algunos propietarios no habían comunicado a Migraciones la presencia de ciudadanos extranjeros alojados en sus locales.

Propietarios podrían recibir multas

El jefe de Migraciones, Luis Yunis Herrera, advirtió que los dueños de los establecimientos que incumplan las disposiciones serán sancionados. Las multas pueden alcanzar una UIT por no registrar a los huéspedes extranjeros y dos UIT por no comunicar su presencia a la autoridad migratoria.

En paralelo, los operativos permitieron intervenir a ciudadanos que habrían ingresado irregularmente al Perú. En Lima se reportaron 170 intervenidos y se anunció la expulsión de 17 extranjeros por ingreso irregular, además de la detención de una persona que habría reingresado clandestinamente al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que los controles continuarán en diferentes puntos del país para detectar infracciones migratorias y aplicar las medidas correspondientes.