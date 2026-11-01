Precio del bonito se triplica en Chimbote y alcanza los S/ 12 por kilo

El precio del bonito se incrementó considerablemente en el muelle municipal de Chimbote, donde pasó de costar entre S/ 3 y S/ 5 a alcanzar los S/ 12 por kilogramo. El alza, que se mantiene desde hace más de un mes, también ha repercutido en el costo de platos como el ceviche en los restaurantes.

Comerciantes y vendedores señalaron que la escasez de pescado ha influido en el incremento de los precios. Entre las posibles causas mencionaron las condiciones marítimas asociadas al fenómeno de El Niño y las restricciones de pesca durante los periodos de veda.

La situación también afecta a los comerciantes, quienes reportan una disminución en sus ventas. Según indicaron, los compradores que antes adquirían entre 10 y 20 cajas de pescado ahora llevan apenas dos o cinco, debido al elevado costo del producto.

IMPACTO ECONÓMICO

Asimismo, expresaron su preocupación por el impacto económico en las familias de menores recursos, que tienen dificultades para adquirir pescado. Mientras tanto, los vendedores esperan que las autoridades adopten medidas para atender la situación y contribuir a la recuperación de la actividad pesquera.