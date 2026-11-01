Keiko Fujimori suspende viaje a España por pronóstico de lluvias en el norte

La presidenta Keiko Fujimori anunció que la región norte del país afrontaría lluvias torrenciales durante las próximas horas debido al fenómeno de El Niño. Ante la alerta, el Gobierno informó que moviliza recursos para proteger a la población. Asimismo, el ministro de Defensa llegó a Tumbes para atender la emergencia.

En la zona de Bellavista, el incremento del caudal del río Tumbes, asociado a las lluvias registradas en Ecuador, provocó desbordes e inundaciones que afectaron viviendas y ocasionaron daños materiales. Durante el reporte, se advirtió que algunos sectores vulnerables no contarían con trabajos de limpieza ni dragado del cauce.

SECTOR SALUD

La situación también genera preocupación en el sector salud. Según el reporte, un hospital de campaña había llegado a la región, pero permanecía almacenado en instalaciones del Ejército y aún no había sido instalado. Además, centros de salud ya habrían sufrido daños menores, mientras que el hospital de la zona se encontraría saturado y con limitaciones para atender posibles casos graves de dengue y leptospirosis.

Las autoridades también alertaron sobre el riesgo de que la activación de cauces fluviales provoque el aislamiento de algunas comunidades, dificultando el traslado de pacientes y personal médico. Como medida preventiva, se contempla ubicar unidades de atención cerca de las poblaciones más vulnerables para facilitar la asistencia.