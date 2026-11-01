Trujillo: gresca en penal El Milagro deja tres internos fallecidos

Una violenta gresca registrada la mañana de este domingo 1 de noviembre dejó tres internos fallecidos y al menos ocho heridos en el penal de varones El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad. El enfrentamiento se produjo en el pabellón 4 del establecimiento penitenciario y movilizó al personal del centro de reclusión para atender a los afectados.

Según información preliminar, una de las víctimas habría sido atacada con un arma punzocortante por otro recluso. Debido a la gravedad del incidente, varios internos fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, dos de ellos habrían fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Por otro lado, otros siete internos recibieron atención médica en el tópico del establecimiento penitenciario. Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni ha precisado las causas que desencadenaron la gresca. Las circunstancias del enfrentamiento continúan siendo materia de investigación.

INVESTIGAN GRESCA

Este nuevo incidente también pone en evidencia el problema de hacinamiento que enfrenta el penal El Milagro, cuya población supera los 6,000 internos, pese a que su capacidad original era de aproximadamente 1,500 personas. Esta situación refleja la sobrepoblación que soporta el establecimiento penitenciario, mientras se espera información oficial sobre las responsabilidades por las muertes y los heridos.