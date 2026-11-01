Senamhi emite alerta roja por lluvias intensas en Tumbes y Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por lluvias intensas en Tumbes y Piura, vigente durante las próximas 24 horas. Ante el incremento de las precipitaciones en el norte del país, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, viajará esta tarde a Tumbes para coordinar acciones y activar los protocolos de emergencia.

Según una especialista del Senamhi, las lluvias ya se registran en sectores de Tumbes y en provincias de Piura, como Ayabaca y Huancabamba. Las precipitaciones también podrían presentarse en zonas altoandinas, acompañadas de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

La entidad meteorológica advirtió, además, sobre el incremento de las temperaturas diurnas desde la costa de Tumbes hasta Tacna. En la costa central, incluida Lima, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 27 y 32 °C, mientras que las temperaturas nocturnas también se mantienen elevadas.

RECOMENDACIONES

El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a sus avisos oficiales y adoptar medidas de prevención ante las lluvias y las condiciones climáticas previstas. Asimismo, informó que Lima Metropolitana cuenta con avisos por incremento de viento y posibles precipitaciones en sectores de la costa centro y sur.