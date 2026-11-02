Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 5.0 se registró en Áncash

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la mañana de este lunes 2 de noviembre en Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:28 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor se produjo a una profundidad de 30 kilómetros y tuvo su epicentro en Huarmey. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado daños personales ni materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna. También recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.