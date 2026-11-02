Padre de familia exige justicia: joven fallece tras ser embestido por patrullero policial

Fabrizio Fernández de 22 años, perdió la vida cuando realizaba sus labores diarias en Chiclayo tras ser atropellado por un patrullero de la comisaría de Cruz del Médano, en el distrito de Mórrope.

Su padre comentó que todo ocurrió el último viernes en la mañana, cuando su hijo se trasladaba de Chiclayo a Mórrope, hacia donde se dirigía a hacer sus prácticas de estudios, cuando el suboficial PNP Jaime Siesquén Gasusol, lo atropelló cuando manejaba una camioneta patrulla.

PATRULLERO HABRÍA INTENTADO HUIR

“Lastimosamente, cuando cruzaba de manera tranquila, apareció una camioneta de la policía a excesiva velocidad. [Mi hijo] se percata y empieza a correr, pero la camioneta, en lugar de desviarse, va directamente donde iba él y lo golpea mortalmente”, señala el padre de familia.

Añadió que el suboficial del patrullero policial intentó fugarse, pero como la zona estaba llena de comensales y volqueteros, no pudo hacerlo, así que luego de 45 minutos lo llevaron al hospital de Belén, pero en el nosocomio no lograron salvarle la vida.

El padre de familia responsabiliza a la Policía, porque luego del accidente no han recibido el contacto de la entidad, ni llamaron ni se acercaron. respecto al suboficial que está detenido, desconocen cuál será la situación: “No sabemos si el culpable seguirá detenido o lo liberarán”, se sinceró el padre de familia que exige justicia.