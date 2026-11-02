Tumbes y Piura esperan nuevo periodo de lluvias intensas entre el 5 y 7 de noviembre

Las lluvias registradas en el norte del país han generado preocupación por su intensidad. En Tumbes, algunas estaciones reportaron acumulaciones superiores a los 100 milímetros, una cifra inusual para esta temporada.

La jefa del Senamhi informó que las precipitaciones disminuirán durante los próximos días, aunque aclaró que no desaparecerán por completo. Sin embargo, el panorama cambiará nuevamente a partir del 5 de noviembre.

Se aproxima un nuevo episodio de precipitaciones

Entre el 5 y el 7 de noviembre se espera un tercer pulso de lluvias importantes, que afectaría principalmente a Tumbes y Piura. Las autoridades deberán mantener la vigilancia ante posibles consecuencias en las zonas vulnerables.

En otras regiones, como Pasco, Ayacucho y Ucayali, también se han presentado lluvias puntuales. No obstante, el Senamhi precisó que estas precipitaciones corresponden a condiciones propias de la temporada y no están relacionadas con el Niño Costero.