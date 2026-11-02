Presupuesto de Salud tendría recorte de S/ 680 millones y afectaría a pacientes con cáncer

El presupuesto del sector Salud para 2027 tendría una reducción de 680 millones de soles, lo que podría afectar la compra de medicamentos, equipos médicos y la atención de pacientes con cáncer. Especialistas advierten que este recorte comprometería tratamientos que requieren continuidad.

Los pacientes oncológicos ya enfrentan dificultades para acceder a sus terapias, debido a las demoras en la atención y la falta de medicamentos. Además, se advierte una brecha del 90 % en equipos para radioterapia y medicina nuclear, situación que agrava el panorama.

Advierten riesgo de desabastecimiento

Familiares de pacientes denuncian que no encuentran medicinas en los hospitales, incluso cuando cumplen con sus aportes mensuales al seguro. Asimismo, las cifras presentadas en el informe muestran que las muertes por cáncer pasaron de 13.700 en 2017 a 25.300 en el periodo reportado.

Ante este escenario, representantes de la sociedad civil proponen implementar un sistema de monitoreo para evitar el desabastecimiento y la interrupción de tratamientos. En paralelo, el Congreso aprobó un crédito suplementario de más de 8.200 millones de soles para atender emergencias por el fenómeno El Niño, que también contempla recursos para la atención del cáncer.