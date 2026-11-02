Alerta en Tumbes: desborde de río Zarumilla deja más de 300 familias afectadas

Más de 300 familias resultaron afectadas por el desborde del río Zarumilla, que inundó el asentamiento humano Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes. Las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal y dejaron numerosas viviendas rodeadas de agua, mientras los vecinos intentaban rescatar sus pertenencias y evitar mayores pérdidas.

Los pobladores denunciaron que el agua ingresó nuevamente a sus viviendas y destruyó camas, muebles y otros enseres. Asimismo, cuestionaron que, pese a los compromisos de las autoridades, todavía no se haya construido el muro de contención que necesitan para proteger sus hogares. Algunos residentes también reportaron que sus terrenos agrícolas quedaron inundados, con pérdidas en cultivos de plátano que alcanzaron extensiones de hasta dos hectáreas.

Ante la emergencia, personal del Ejército llegó a la zona para brindar asistencia y trasladar a las familias hacia lugares seguros. Sin embargo, los afectados expresaron su indignación por la respuesta de las autoridades locales y cuestionaron que la ayuda enviada por la municipalidad consistiera en un camión recolector de basura para retirar sus pertenencias. También manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el agua mezclada con desagües provoque enfermedades, especialmente entre los niños.

TEMEN NUEVOS DESBORDES

Los vecinos advirtieron que la situación podría agravarse debido a que las lluvias continúan y temen nuevos desbordes ante la llegada del Fenómeno El Niño. Además, señalaron que cada año enfrentan problemas similares sin recibir soluciones definitivas ni el respaldo necesario de las autoridades. Mientras tanto, las familias de Puerto Perú permanecen en incertidumbre tras perder parte de sus pertenencias y esperan medidas urgentes para evitar que nuevas inundaciones afecten sus viviendas.