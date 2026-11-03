Más de 1500 casos de dengue en Tumbes: reportan falta de camas en hospital regional

Tumbes atraviesa una crítica situación tras confirmarse más de 1,500 casos de dengue, lo que ha provocado el colapso del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría ante la falta de camas, medicamentos y personal médico.

Esta emergencia se ha incrementado por las recientes lluvias registradas en la zona, acelerando la propagación de la enfermedad y rebasando la capacidad de atención médica en dichos centros de salud.

El consejero regional Diego Alemán Ramírez advirtió que el nosocomio padece un abandono prolongado que impide atender adecuadamente a pacientes graves, incluyendo a madres gestantes y menores de edad, debido a la carencia de equipos básicos como ecógrafos. La alta afluencia de personas afectadas ha generado aglomeraciones y largas esperas en los pasillos.

Implementación de hospital de campaña

Como medida de contingencia ante la falta de espacio, se dispuso la instalación de un hospital de campaña del Ejército del Perú en las instalaciones del estadio Mariscal Cáceres. Esta infraestructura temporal contempla la habilitación inicial de 80 camas destinadas a recibir y estabilizar los casos de emergencia en la región.

Proceso de montaje y gestión de pruebas

No obstante, las autoridades precisaron que el recinto aún se encuentra en proceso de montaje y requiere de detalles logísticos y equipamiento operativo, estimándose un plazo de entre dos y tres días para su funcionamiento. Mientras tanto, se realizan gestiones ante el nivel central para asegurar el abastecimiento de pruebas diagnósticas y tratamientos oportunos.