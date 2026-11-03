Familiares y amigos de Mariela del Carmen Céspedes exigen justicia por su muerte en Piura

Familiares y amigos de Mariela del Carmen Céspedes Nizama realizaron una movilización en el distrito de Colán, en Piura, para exigir justicia por su muerte. Vestidos de blanco y portando pancartas y globos, los manifestantes recorrieron las calles para pedir que las autoridades esclarezcan el caso y sancionen al responsable. Los deudos recordaron a la joven y solicitaron que su muerte no quede impune.

Mariela fue encontrada con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60 % de su cuerpo, lesiones que finalmente le provocaron la muerte. Sus familiares acusan a su expareja, Luis Rivera Arévalo, de haberla rociado con gasolina y prendido fuego. Según el testimonio de una familiar, la víctima habría acudido a encontrarse con el padre de su hijo luego de recibir una llamada relacionada con la entrega de dinero, momento en que presuntamente fue agredida.

En tanto, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía de la División de Investigación Criminal llegaron hasta el sector La Costanera, en Paita, para realizar las diligencias correspondientes. Durante las investigaciones, los peritos habrían encontrado una botella con combustible, una caja de fósforos parcialmente abierta y lo que serían restos de prendas de vestir de la víctima. El principal sospechoso permanece en la unidad de flagrancia de Sullana mientras continúan las investigaciones.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Pasado el mediodía, el cuerpo de Mariela fue trasladado en un féretro hasta Pueblo Nuevo, donde será velado en su vivienda. Allí, sus familiares y seres queridos podrán darle el último adiós, mientras reiteran su pedido de justicia y esperan que las autoridades determinen las responsabilidades por su muerte.