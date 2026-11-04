Huancayo: filtraciones por lluvias afectan área neonatal del Hospital El Carmen

Las intensas lluvias provocaron filtraciones de agua en el área de cuidados intermedios neonatales del Hospital Materno Infantil El Carmen, en Huancayo. El incidente obligó al personal de salud a reubicar incubadoras y poner a salvo a los bebés prematuros que permanecen internados y requieren atención especializada.

Este sería el quinto aniego registrado en el hospital en menos de dos meses. La infraestructura, que tiene más de 100 años de antigüedad, también reportó daños recientes en el área de farmacia. El director del nosocomio explicó que las filtraciones se produjeron en un almacén cercano y que el personal médico reacomodó algunas cunas para continuar con la atención.

Tras una inspección, trabajadores de mantenimiento identificaron obstrucciones en las canaletas del techo, que fueron limpiadas. El director señaló que se vienen realizando trabajos paliativos para mejorar techos y canaletas, aunque reconoció que la antigüedad del establecimiento mantiene el riesgo de nuevas inundaciones.

NUEVO HOSPITAL

La construcción del nuevo Hospital El Carmen registra más del 90 % de avance físico y su entrega se prevé para fines de noviembre o las primeras semanas de diciembre, aunque aún no existe una fecha exacta.