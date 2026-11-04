Cusco: instalan estrado en Sacsayhuamán para visita del papa León XIV

En la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco, comenzaron los trabajos de instalación del estrado oficial que recibirá al papa León XIV durante su visita programada para el próximo 15 de noviembre. La infraestructura se viene acondicionando en este importante complejo arqueológico, donde se espera la asistencia de entre 80 mil y 85 mil personas para participar en el encuentro con el sumo pontífice.

La construcción de esta estructura llamó la atención de numerosos turistas extranjeros que recorrían el lugar y preguntaban por los trabajos. Al conocer que el papa León XIV estará presente en la explanada, varios visitantes expresaron su emoción y destacaron la importancia de recibir a una autoridad religiosa que representa a la Iglesia católica y que, además, tiene raíces peruanas.

Algunos turistas colombianos manifestaron sentirse orgullosos por la presencia de un papa latinoamericano y consideraron una bendición que los peruanos puedan recibirlo. Otros lamentaron que su estadía en Cusco no coincida con la fecha de la visita, pues se retirarán de la ciudad días antes del encuentro. También resaltaron el mensaje de paz, tranquilidad y amor que transmite el pontífice.

SISTEMA DE INGRESO

Mientras se incrementan las expectativas por la llegada de León XIV, también existen interrogantes entre los feligreses sobre el sistema de ingreso a la explanada y la necesidad de contar con un código QR. Los asistentes solicitaron habilitar un mecanismo de inscripción virtual que facilite el registro y permita obtener las acreditaciones correspondientes. Se espera que la Municipalidad Provincial del Cusco brinde mayores detalles sobre este procedimiento durante una conferencia de prensa programada para el día siguiente.