Estrado para misa del papa León XIV en Las Palmas registra un 75% de avance

La base aérea Las Palmas, en Surco, avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV, quien celebrará una misa multitudinaria el próximo 16 de noviembre. El estrado principal donde se desarrollará la ceremonia ya registra entre un 70 % y 75 % de avance, según informó la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El coronel Marco Antonio Muñoz Ramírez, director de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP, detalló que la estructura tendrá 80 metros de largo y 50 de fondo. Además, contará con un espacio lateral para el coro y cuatro pantallas para que los asistentes puedan seguir la celebración.

Los trabajos incluyen la instalación de iluminación y equipos de sonido, cuyas pruebas generales se realizarán antes de la ceremonia. La institución prevé culminar toda la construcción el 12 de noviembre, mientras que las puertas de ingreso a la base aérea se abrirán el domingo 15 a las 10:00 p. m.

Las autoridades calculan la llegada de más de un millón de personas y coordinan un plan de seguridad y atención junto a la Policía Nacional, Indeci y el SAMU, entre otras entidades. Los asistentes deberán presentar su DNI físico y contar con una inscripción previa en Ticketmaster.