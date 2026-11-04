Gobierno prepara rutas marítimas para garantizar el transporte de mercancías ante el fenómeno El Niño

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció medidas preventivas para garantizar la continuidad del transporte de mercancías y proteger las exportaciones peruanas frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. Entre las acciones previstas se encuentra la implementación de rutas marítimas que permitan mantener conectado al país si se registran daños en las vías terrestres.

Puertos peruanos cuentan con circuitos de transporte marítimo

De acuerdo con lo informado, ya existen operaciones de cabotaje entre distintos puertos, como Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Chancay, Matarani e Ilo. Además, la Sunat habilitó procedimientos para facilitar el embarque de mercancías y agilizar los controles aduaneros en terminales estratégicos. Se estima que los productos trasladados por vía marítima podrían llegar a Lima en un plazo de tres a cuatro días.

Sin embargo, desde la Cámara de Comercio expresaron su preocupación por el tratamiento tributario aplicado a las empresas extranjeras no domiciliadas que realizan cabotaje en el país. Según señalaron, estas compañías deben pagar un impuesto equivalente al 30 % de su facturación, en lugar de calcularlo sobre las ganancias obtenidas. Aunque se emitió un decreto supremo para otorgar un alivio durante la emergencia, el sector considera necesario modificar la normativa.

Por otro lado, se informó que la Fuerza Aérea del Perú ha ofrecido sus equipos para apoyar el transporte, mientras que la Marina cuenta con buques multipropósito que podrían sumarse a las operaciones. Asimismo, durante una reunión multisectorial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se anunció que las concesionarias de las principales carreteras ya tienen preparados sus planes para reabrir las vías ante posibles interrupciones.