Piura: cae suboficial implicado en crimen y robo de joyas

Luis Alberto Estévez Farfán fue asesinado por un grupo de delincuentes cuando se encontraba junto a un amigo al interior de un restaurante, en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. Cámaras de seguridad registraron el momento en que cuatro sujetos, movilizados en dos motocicletas, interceptaron a la víctima y le dispararon para luego apoderarse de sus joyas.

Tras cometer el crimen, los atacantes escaparon del establecimiento, mientras que efectivos policiales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, desplegaron un operativo que permitió la intervención de seis personas, entre ellas un integrante de la Policía Nacional, quien quedó involucrado en las investigaciones por este caso.

Según informó el general Daniel Jares, jefe de la Región Policial Piura, el suboficial de tercera Emerson Jim Palacios Ojeda, de 25 años, fue identificado durante las diligencias relacionadas con una motocicleta. De acuerdo con la versión proporcionada por el mando policial, el agente manifestó inicialmente que el vehículo había sido empeñado a otra persona y, durante un interrogatorio preliminar, señaló que se lo había alquilado a Fabián Aldair Gauna Palma.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Los seis intervenidos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las investigaciones y determinar sus presuntas responsabilidades en el asesinato y robo de joyas. En tanto, los restos de Luis Alberto Estévez Farfán fueron llevados hasta su vivienda, donde sus familiares y allegados realizaron el velorio antes de darle el último adiós.