Internos habrían utilizado teléfonos públicos del penal El Milagro para realizar extorsiones

Una investigación policial reveló que presuntos integrantes de la organización criminal La Nueva Jauría de Virú habrían utilizado los teléfonos públicos instalados en el penal El Milagro, en Trujillo, para coordinar extorsiones desde el interior del establecimiento penitenciario. Esta agrupación también estaría involucrada en el enfrentamiento entre internos que dejó tres reclusos fallecidos, según la información difundida tras el operativo policial Titanic 2026.

De acuerdo con un informe elaborado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), el análisis de las comunicaciones permitió identificar llamadas presuntamente vinculadas con actividades extorsivas que habrían sido realizadas utilizando el código asignado a un interno conocido con el alias de 'Grillo'. El investigado sería un presunto integrante de La Nueva Jauría de Virú, organización que se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Asimismo, durante las intervenciones y allanamientos realizados en diferentes celdas del establecimiento penitenciario, los agentes encontraron manuscritos y números telefónicos que corresponderían a personas víctimas de extorsión. El jefe de la Dirincri también presentó información sobre el interno Josep Martín Carranza Ursia, quien habría mantenido una relación de contactos telefónicos para realizar estas actividades ilícitas. Las investigaciones incluyen escuchas legales que revelarían coordinaciones entre los reclusos y presuntos integrantes de la organización que permanecían en libertad.

HAY 183 TELÉFONOS PÚBLICOS EN PENAL

Las conversaciones interceptadas evidenciarían que los internos no solo realizaban llamadas extorsivas, sino que también impartían órdenes, coordinaban apoyo para personas detenidas y utilizaban comunicaciones trianguladas. Según la información difundida, en el penal El Milagro existen 183 teléfonos públicos instalados, cuyas comunicaciones pueden ser analizadas mediante sistemas de control e inteligencia. Las autoridades continúan investigando cómo estos equipos habrían sido utilizados para facilitar las actividades criminales desde el interior del recinto penitenciario.